Un soltero de 'First Dates' deja impresionado a Carlos Sobera tras su revelación: "Esto guárdatelo para el postre"

Ya son ocho, los años que Carlos Sobera presenta el programa de 'First Dates'. En una reciente entrevista, el presentador vasco explicó que estaba encantado de que el programa funcionase en el prime time de la televisión. Y es que tras los programas de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', Cuatro ha conseguido buenas audiencias del programa de cita a ciegas.

El actual conductor de 'GH Dúo' explicaba que en 'First Dates' se han visto todo tipo de citas, solteros y personajes. Uno de ellos ha sido en la última entrega del programa. El presentador esperaba en la entrada del plató a Danny, un soltero de 47 años que llegaba al programa en busca de alguien que entendiera su humor. "Yo me rio de mí mismo, tengo mucho sentido del humor, cosa que avergüenza a mi hija. Aunque es técnico de mantenimiento de piscinas su gran pasión son las manualidades y la imitación.

Danny sorprendió al presentador al revelar su verdadero talento oculto: la imitación. Con unas gafas y una gran dosis de humor, ofreció una interpretación impecable de Santiago Segura en su papel de Torrente, pronunciando con desparpajo: "Eres de la misma quinta del Fary. Hecho y derecho". Pero eso no era todo, ya que también dominaba la imitación del rey emérito. Entre risas, confesó que su hija no siempre comparte su sentido del humor y, de hecho, suele avergonzarse de estas imitaciones, probablemente porque no alcanza a comprender del todo su peculiar estilo cómico.

Por otro lado, Loli, una camarera de 44 años, sería la cita de Danny. Definiéndose como alguien que no encaja en los moldes convencionales, Loli expresó sentirse incomprendida por la sociedad: "La gente no me entiende y yo entiendo a todo el mundo... como que no encajo. Pero me gusta ser distinta a los demás. Soy un extraterrestre de arriba a abajo".

La pasión se desataba en el reservado

La pasión entre Danny y Loli en el reservado de 'First Dates' / Cuatro

Los dos pasaban a la 'sala del amor' y se dejaban llevar por completo. Tanto que se quedaban medio a oscuras y la pasión se apoderaba de ellos. Tras una cita donde la atracción física era palpable, los dos le daban al botón de la intimidad total. "Tú brillas por ti misma", le dedicaba a la soltera tras apagar la luz. "El chaval estaba a tope y la vida son dos días" declaraba ante las cámaras del programa Loli.

La decisión final

La decisión final de Danny y Loli en 'First Dates'. / Cuatro

Los dos solteros estuvieron encantados con la cita y decidieron seguir conociéndose más.