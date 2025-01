Natalia Jiménez, participante de 'MasterChef Junior 4', anuncia que tiene cáncer: "Sé que voy a salir de esto"

Natalia Jiménez, quien alcanzó la fama en 2016 como tercera finalista de 'MasterChef Junior 4', ha compartido a través de sus redes sociales que le han diagnosticado un cáncer de sangre. La joven, de 20 años, inició la noticia publicando una imagen en el hospital con el mensaje “¿Qué puede salir mal?”, seguida de otra en la que, visiblemente emocionada, escribió “Mamá, ¿por qué yo?”.

En un vídeo en TikTok, Natalia explicó con detalle su situación: “Quería hacer este vídeo porque igualmente os vais a enterar. Me han diagnosticado un cáncer de sangre. No es de los peores que se pueden tener”. A pesar del buen pronóstico médico, confesó sentir miedo: “Sé que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer, pero siento que no me lo merezco, nadie se lo merece”.

La creadora de contenido también relató que ha pasado gran parte de su vida “yendo y viniendo del hospital” debido a problemas de salud relacionados con la anorexia. La joven afirmaba que “el diagnóstico llega en el mejor momento de mi vida. Por fin tenía una relación sana, buena relación con mi familia y me acababa de comprar mi primer piso. Me viene esto y tengo mucho miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez”.

A pesar de los cambios que la enfermedad supondrá en su rutina, Natalia aseguró que no dejará de crear contenido: “Habrá momentos en los que no me va a apetecer nada, pero intentaré mostrar la parte positiva porque supongo que hay gente que está en la misma situación o incluso peor y que lo necesita”. En un mensaje final de esperanza, afirmó que “sé que voy a salir de esto. Aunque me está costando asimilarlo, cuando lo haga voy a sacar fuerzas de donde sea”.