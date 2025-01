El 'reality' de la familia de Joaquín de ruta por EEUU: de bañarse desnudo a casarse en Las Vegas

Después de más de 20 años dedicados por completo al fútbol profesional, y tras haber pasado por equipos como el Betis, el Valencia, el Málaga y la Fiorentina, Joaquín anunció en 2023 que se retiraba. En esta nueva etapa, quería recuperar el tiempo perdido con su familia: su mujer, Susana Saborido, y sus dos hijas, Daniela, de 18 años, y Salma, de 14. Pero seguro que ninguna de ellas se imaginaba que lo iba a hacer de forma tan intensa como en 'El Capitán en América', el nuevo 'docurreality' que estrena Antena 3 este miércoles 15 de enero (22.45 horas) en el que el clan convive en una caravana de menos de 20 metros cuadrados a lo largo de una ruta por la costa Oeste de EEUU.

"Es la primera vez que nos desplazábamos tan lejos, tanto tiempo y los cuatro juntos", destaca el exfubolista sobre este periplo de 3.000 kilómetros por cuatro estados de EEUU (California, Arizona, Utah y Nevada) y que les llevará a vivir experiencias de lo más variopintas, divididas en ocho episodios.

Se adentrarán en el Parque Nacional de Yosemite en busca de osos, inaugurarán una peña bética en Hollywood, participarán en un rodeo, convivirán con una familia de navajos en una reserva federal, asistirán a un espectáculo de 'drag queens' en San Francisco, visitarán la costa donde se rodó 'Los vigilantes de la playa', deambularán por el desierto, se casarán en Las Vegas, otearán las casas de los famosos de Beverly Hills y el futbolista se dará un baño desnudo en el río Colorado.

La barrera del inglés, un idioma que no dominan ni Joaquín ni su mujer, será más llevadera gracias a sus hijas, que sí que lo hablan con fluidez. "Vivimos situaciones con las que cualquier familia española que esté acostumbrada a viajar se va a poder identificar", señala Saborido, que lleva 25 años junto a Joaquín.

Ganarse la confianza de sus hijas

El futbolista, por su parte, recalca el valor añadido de haberse podido mover con libertad por un país en el que pocos le conocen. "He podido disfrutar esa sensación de no estar pendiente de que alguien te pueda grabar", apunta. Aunque si tuviera que destacar lo que ha descubierto en esta 'road trip' en familia sería haberse podido "ganar un poco más la confianza" de sus dos hijas, que hasta ahora siempre habían pasado más tiempo junto a su madre.

"Es una familia que conoce sus fortalezas y también sus defectos, y no pretende ocultarlos", subraya Javier Ruiz, director del programa, que valorar "la naturalidad" y el "sentido del humor" del clan, que no han querido entrar a valorar el 'reality' de otra famosa pareja del mundo del fútbol: el de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. "No lo he visto", aseguraba Joaquín, mientras su mujer bromeaba con que a ella lo que le gustaría es tener tantos bolsos como a la protagonista del 'reality' de Netflix.

Nuevas entregas de 'Emparejados'

'El Capitán en América' supone la nueva colaboración de Joaquín con Atresmedia después de haber presentado 'Joaquín, el novato' y 'Emparejados', que ya prepara nuevas entregas. "El día después de dejar tu profesión es un momento muy difícil, por mucho que te preparas y tengas tu vida organizada. Yo he tenido suerte y he sido capaz de reinventarme", comenta el futbolista aludiendo a su nueva faceta televisiva.