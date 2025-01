Una soltera de 'First Dates' se emociona con Carlos Sobera al contarle el milagro que le pasó en Lourdes: "A mí me cambió la vida"

Lourdes se ha convertido en un punto de partida ideal para muchos peregrinos, gracias a su profundo significado espiritual y su destacada accesibilidad. Esta ciudad tiene una larga y rica historia religiosa, y es especialmente conocida por ser el lugar en el que está la Virgen María, a la que muchos le piden deseos y voluntades.

Eso es lo que explicó precisamente Lourdes a Carlos Sobera en su llegada a 'First Dates'. La soltera recordó al presentador vasco que su peregrinación tenía un motivo muy claro que cumplía desde hacía 17 años y que gracias a ese viaje le cambió la vida. "Para mí la pareja marido o mujer es muy grande, por eso no creo en la pareja, creo en el matrimonio". "No soy una beata, no voy a misa todos los domingos, pero si creo en el milagro que ahí me hizo". Esta fue la carta de presentación de la soltera que llegaba al programa porque según ella misma "ahora era su momento".

Nada más llegar la protagonista explicaba el principal motivo de la peregrinación durante tantos años a la llamada ciudad milagrosa de Francia. "Fui 17 años de peregrinación. Mi hija tenía una parálisis cerebral y en el Santuario de Lourdes hay cenizas de mi hija por ello viajo cada año allí, lo necesito". "A mí Lourdes me ha cambiado la vida, me divorcié. Siempre dije que a mi hija no le había hecho el milagro, pero que a mí sí.", explicaba emocionada la soltera a las cámaras del programa.

"He cuidado siempre de toda mi familia y ahora quiero vivir, quiero ser libre. Hace once años que no tengo vida, y ahora quiero a descubrir quien soy" relataba con lágrimas en los ojos.

Carlos Sobera y Lourdes en 'First Dates' / Cuatro

Tras su pasado, Carlos Sobera la apoyaba en su regreso a la vida: "Pues yo creo que eres una mujer estupenda, con una tremenda fuerza y para hacer todo lo que tu has hecho hay que ser muy generosa" comentó el presentador antes de presentarle a su cita. Su cita iba a ser Emilio, un hombre de 68 años que llegaba dispuesto a 'First Dates' a encontrar el amor.

Durante su conversación los dos solteros se contaron las relaciones pasadas que habían tenido y los hijos que tenían. "No tengo nietos ni los quiero", relataba la soltera al enterarse de que Emilio tenía cinco nietas. "Me gusta hacer reír a la gente".

La decisión final

La decisión final entre Emilio y Lourdes. / Cuatro

"Yo no tendría una segunda cita por la distancia que nos separa", explicaba a las cámaras del programa la soltera. Por su parte, Emilio también decantaba tener otra cita con Lourdes porque ella fuma. "Me sabe mal, pero yo soy antitabaco y no podría tener una cita con alguien que fumase", expresó el soltero para despedirse