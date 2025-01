Una soltera llega a 'First Dates' sin dar ningún dato de su vida: "He picado más hielo hoy que en toda mi vida"

Una primera cita es la aproximación del león a la gacela o de la leona al antílope. A veces esa primera cita es un encuentro a solas tras un acto social de presentación, o tras una llamada telefónica, o tras concertar el encuentro por mediación de un amigo.

O lo que es más frecuente hoy día: un primer encuentro tras citarse a través de 'First Dates'. Y es que el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera da ejemplos de como comportarse en una primera cita. En ese momento, cara a cara, es como en una partida de póker de dos, cada parte irá mostrando sus cartas (y ocultando otras) y lanzará algún farol, prestando atención a la estrategia del otro. Aunque lo que le sucedió a Víctor ocurre pocas veces.

Sandra se presentaba al programa del amor sin desvelar sus datos personales como la edad. Su cita era Víctor, un hombre que fue el primero en llegar. El funcionario de 45 años que vivía en Barcelona que tenía dos hijos tras único y largo matrimonio y trabajaba en una prisión.

"No creo en el amor, pero no descarto que me vuelva a enamorar una vez más", explicaba Sandra nada más llegar. Tras un primer contacto en la que la pareja de solteros estaba muy nervioso llegaba el momento de sentarse a cenar. "Mis amigos saben que para que me guste alguien, tela...", desveló la soltera al programa.

Nada más sentarse, Víctor le explicó de que trabajaba y como había sido su vida. En el momento en que tocaba a Sandra explicarse ante las preguntas del soltero, la funcionaria reaccionaba así: "Trabajo en Barcelona capital, soy funcionaria también, pero prefiero dejarlo en el anonimato, soy abogado". Víctor insistió para saber un poco más sobre su cita pero Sandra cerró la conversación: "Yo es que soy bastante reservada para mis cosas".

Tras hablar de sus aficiones, el deporte era una de las pasiones de Sandra. Víctor explicaba tener una sensación muy rara tras hablar con las cámaras del programa: "Me ha dado la sensación de que quería poner una barrera entre ella y yo por lo que fuese. He picado más hielo que en toda mi vida, ¡Y pim pam toma lacasitos! No hay manera con ella".

Rápidamente interrumpía Sandra: "¿Hay alguna pregunta que quieras saber, que pueda contestar? No perdón, que quiera", con tono reivindicativo. "No me gusta mucho hablar de mi vida y de mi privacidad tampoco" sentenció la soltera.

La decisión final

Tras la cita, en la decisión final, Víctor le reprochaba que no había manera de saber algo sobre ella. "He picado hielo toda la noche, pero no querías contestarme a nada". "Es que me gusta mucho la película Frozen", relató Sandra.

Víctor argumentó que no tendría una segunda cita, primero por el físico que no era lo que él buscaba, pero que si la hubiera conocido más quizás no sería un impedimento, por su parte, la soltera tampoco quiso tener una segunda cita con Víctor. "No hemos tenido esa conexión desde el primer momento, pero me has parecido maravilloso".