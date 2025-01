Una soltera de 'First Dates' se encara con su cita tras llamarle feo: "¡Tengo un orgasmo comprando antes que acostándome contigo!"

En ocasiones, una primera cita y más en 'First Dates' puede ser todo menos memorable, pero eso no necesariamente refleja la compatibilidad entre ambas personas. Es posible que compartan intereses y valores suficientes como para construir una relación sólida y duradera o no, pero simplemente necesiten más tiempo para descubrirlo y conectar a un nivel más profundo.

Sea como sea, todo lo contrario fue lo que les sucedió a Juanjo y Alicia. "Es muy feo, muy bajito y gordo porque estamos todos", esa era la primera impresión de Alicia al conocer al que iba a ser su cita. "Yo soy muy falsa, pero que le digo me voy", confesaba la andaluza a las cámaras de Cuatro.

La cena entre Juanjo y Alicia" / Cuatro

Tras una cita en la que los dos se explicaron que necesitaban el uno del otro, llegaba el momento que al final desataría una gran bronca entre los dos solteros. La andaluza relató que una fantasía sexual sería ir comprando con la tarjeta de crédito por donde fuera, algo que no entendió Juanjo en toda la cita.

La decisión final fue un enfado entre los dos solteros

Tras una cita en la que no parecía haber ningún tipo de sintonía llegaba el momento de decidir. El primero en hablar iba a ser Juanjo. "Yo no tendría una segunda cita con ella, porque he visto que has dicho que lo que te gustaba era ir con la tarjeta y comprar bolsos y yo he pensado, pues busca el interés del dinero y yo soy pobre y solo tengo mi pensión", argumentó Juanjo.

Por su parte, Alicia también ha declinado la invitación. "Mi prototipo es un tío como George Clooney, que sea alto y yo a ti te veo más como Juanito Navarro". "¿Pero por qué me dices esto, por físico no puede ser?", preguntaba rápidamente el soltero.

Juanjo y Alicia en la decisión final de 'First Dates' / Cuatro

"Porque te veo más bajito". "¿Pero no por feo, no?", volvía a preguntar Juanjo. "Hombre verás George Clooney tú no eres". En ese momento Juanjo también tenía alguna cosa que decir para defenderse. "Ni tú tampoco eres Jennifer López", contestaba el andaluz lo que desataba el enfado de Alicia. "¡No perdona, la Jennifer López está operada de todo y es más fea que yo. Yo no tengo operaciones ninguna mi arma así que no te vayas a pasar conmigo! Lo desafió enseñándole el dedo en la frente.

"Qué tú tengas un orgasmo con una tarjeta de crédito comprando no me parece normal como fantasía sexual", volvía a arremeter el soltero. "Tengo un orgasmo comprando antes que acostándome contigo. ¡Qué quieres que te diga Juanjo. Porque no me pones!", sentenciaba la soltera. "Ale tranquila bicha, no vamos a discutir", finalizó Juanjo marchándose de la cita.