Un mallorquín se vuelve loco en 'First Dates' al cantar con su cita: "Me ha seguido la locura, es un punto más"

Las primeras citas están llenas de interrogantes y expectativas: ¿habrá química entre ambos?, ¿le gustaré?, ¿resultará ser alguien completamente diferente a lo que imaginaba? Además, surge una pregunta crucial: ¿cuál es el plan perfecto para asegurar que todo fluya de la mejor manera posible? En este caso fue un karaoke.

Eso es lo que pensó Macarena cuando estaba esperando a Dani en el restaurante de 'First Dates'. La soltera le explicó a Carlos Sobera que era una obsesionada con el rock. "Estoy como una cabra" expresó la de Cunit nada más llegar al programa. "Me encanta bailar y soy una persona superexpresiva". Aunque su pasión es la música, es una estudiante de Bellas Artes y en verano es socorrista y esperó a que su cita tuviera el mismo 'rollo' que ella.

Por la puerta entró Dani, un joven mallorquín que se mudó a Cataluña a estudiar cine. "A mí lo que me apasiona es vivir", se describió el soltero. Tras el primer contacto llegaba el momento de sentarse a cenar. "Me fui a Barcelona para escapar de la isla, ya que se me quedaba pequeña y ahora trabajo en una productora", explicó el soltero a Macarena.

Rápidamente la conexión entre los dos fue algo especial y el rock les unió todavía más. Tras unas conversaciones sobre lo que buscaba cada uno llegaba el momento de pasar a la acción y los dos solteros entraron en el reservado a por el karaoke.

Como no podía ser de otra manera la soltera eligió Back to Black', el tema por excelencia de Amy Winehouse, su artista favorita y la que quiere tatuarse en su brazo. Los dos protagonistas también compartían una ilusión por el motociclismo y Dani le mencionó que a él le encantaba ir en moto, afición que fascinó a la soltera. "Me ha seguido la locura cantando en el karaoke y sí, eso es algo, es un punto a favor, más uno", declaró la soltera a las cámaras del programa.

La decisión final

Tras un pequeño karaoke en el reservado de 'First Dates' llegaba el momento de decidir. "Me he sentido supercómodo durante la cita". El mallorquín afincado en Barcelona expresó que sí tendría una segunda cita con Macarena. "Me parece muy atractiva y tenemos muchas cosas en común".

Dani y Macarena durante la decisión final de 'First Dates' / Cuatro

Por su parte, la catalana también quiso seguir conociendo a Dani. "Sí tío, tendría una segunda cita, tenemos que hacer muchas cosas, ir con la moto, ir a conciertos de rock". Al final el programa desveló que los dos solteros volvieron a quedar en un karaoke y por supuesto cantaron una de Amy Winehouse.