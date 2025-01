Un soltero planta a su cita en 'First Dates' tras no saber bailar: "Me has salido con lo de 'La Yenka' y no te he visto agilidad"

Uno de los aspectos visualmente más agradables de bailar es estar en pareja. La química y corrección que se crea entre ambos puede ser algo maravillosa y es que pocas actividades sociales requieren de dos personas para compartir una experiencia emocional, cercana e íntima que puede llevar al punto más alto en una cita o, por el contrario, a no entenderse.

Eso es lo que pasó a Antonio que volvía a 'First Dates' en busca del amor que todavía no había encontrado. Su cita iba a ser Mª Ángeles, una mujer barcelonesa que tras un divorcio buscaba a su media naranja en el programa de Cuatro.

Mari Ángeles acudió al restaurante del amor de ‘First Dates’ con muchas ganas de conocer al soltero con la que le habían emparejado. Y no solo eso, sino que también quería ver en persona a Carlos Sobera. “Cuántas ganas tenía de conocerte”, desveló la soltera al presentador.

Desde el primer momento Antonio aseguró al programa que no le había gustado la cita que le habían traído de nuevo. “No es mi estilo. Y su forma de expresarse tampoco me ha gustado mucho”. Tras una cena en la que los dos parecían entenderse más como amigos, la pareja pasaba al reservado del programa para dar unos primeros pases de baile.

"¡De 'La Yenka hace 60 años que me estás hablando ahora de eso!", se expresó el soltero delante de las cámaras del programa de Cuatro enfadado tras las palabras de Mª Ángeles mientras estuvieron en el reservado.

La decisión final

Antonio y Mª Ángeles durante la decisión final en 'First Dates' / Cuatro

Tras ese pequeño baile y parece que una toma de contacto menos seria, llegaba el momento de decidir. La primera en hablar sería Mª Ángeles. La soltera y liberal mencionó que le gustaría tener una segunda cita con él "como amigos".

Por su parte, Antonio explicó delante de su pretendienta que no tendría una segun, ya que ya que no le gustó desde el principio y cuando no supo bailar ya lo remató. "Me has salido con lo de 'La Yenka' y no te he visto agilidad", explicaba para excusarse el soltero.