Una soltera de 'First Dates' reacciona de la peor manera con su cita: "Me gusta que las cosas vayan más despacio"

El restaurante más famoso de la televisión volvió a abrir sus puertas en busca de nuevos solteros a los que unir en el amor. En esta ocasión, Alejandro quiere ver a su madre viva, con planes, saliendo de fiesta a bailar y no encerrada en casa y acomodada en su rutina.

Por eso se ha animado a venir con ella hasta el restaurante de 'First Dates' en busca de un hombre que la haga sonreír. Pepi por su parte está dispuesta a conocer a alguien que la haga volver a enamorarse, pero de convivencia mejor no hablamos.

El gesto de Manuel que impactó a Pepi

Tras la cena, en la que tanto Manuel como Pepi hablaron de sus hobbies en los prácticamente no coincidían, los dos solteros entraron en el reservado donde conocieron a Alejandro, uno de los tres hijos de Pepi que acompaño a su madre para intentar buscar a alguien que le gustase a su madre.

Pepi no quería en ningún momento tener algo de convivencia juntos. Cuando los dos se quedaron solos, Manuel le hizo un gesto que la soltera no esperaba. "¿Te puedo dar la mano?", preguntaba el soltero. En ese momento Pepi sacaba su falsa sonrisa y aunque en un primer momento aceptó luego se la vio muy incómoda. Tras su gesto, Manuel le expresó: "Si te molesta algo, dilo claramente".

Manuel le da la mano a Pepi en 'First Dates' / Cuatro

Enseguida la soltera le soltó la mano y Manuel se dio cuenta 'solo con la mirada' de que a Pepi no le gustaba ir tan deprisa, "A ver, no es que yo sea muy antigua ni que no me gustas, pero a mi las cosas me gustan que vayan más despacio", le explicaba Pepi.

La decisión final

Manuel, contento con la cita, afirmó querer tener una segunda cita con Pepi para conocerse mejor. Sin embargo, Pepi no quiso mentirle: "Yo lo siento muchísimo Manuel. Eres una persona super educada, correcto, pero hay un problema la distancia. Tú sabes que yo no quiero convivir con otra persona y necesito una persona cerca para vernos asiduamente. No tenemos muchas cosas en común", finalizó la madre de Alejandro.