El especial regalo de este concursante a los presentadores de 'La Ruleta de la Suerte': "Me lo llevo a mi chiringutio"

Cuando se emitía 'La Resistencia' en Movistar con David Broncano, era normal ver a los invitados llevar algún tipo de regalo al presentador jienense, lo que no es muy común es que los concursantes de 'La Ruleta de la Suerte' lleven regalos a los presentadores del concurso mañanero.

Jorge Fernández y Laura Moure se vieron sorprendidos ante el regalo que les hizo un concursante del programa de Antena 3. Nada más empezar la emisión del concurso, Luis, el concursante del atril amarillo sacó dos caricaturas que tenía de los dos presentadores.

"Luis, tú tienes un par de dibujitos allí", rápidamente el presentador era interrumpido por el concursante que explicó: "Sí, según venía en el tren para el programa, me he puesto a hacer unas caricaturas de los dos presentadores. He hecho una para ti otra para Laura", detallaba el concursante. "Estas cosas nos hacen ilusión", confesaba Jorge Fernández.

Laura Moure no pudo evitar la curiosidad y también se acercó a Jorge Fernández para ver de cerca el suyo. Emocionada, la presentadora se lo llevó sin pensárselo dos veces: "Me lo llevo a mi chiringuito que tengo ahí", refiriéndose al lado de la pantalla.