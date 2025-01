Una soltera de 'First Dates' acaba indignada con su cita al tratar este tema: "¡No te lo voy a explicar!"

Sentir una chispa inicial con alguien es emocionante y una experiencia codiciada para muchas personas. Si no tienes esa chispa inicial con alguien, es posible que sientas que te estás conformando si sigues teniendo citas con ellos. Las películas de Hollywood y los cuentos de hadas a menudo exacerban este sentimiento al enfatizar las mariposas y los sentimientos de "acabar de conocer" que generalmente se asocian con tener una chispa inicial.

Pero casi siempre, eso no es lo normal. Esa amor idílico que se vende ocurre en muy pocas ocasiones y es que lo normal es que la cita no te vaya nada bien. Eso es lo que debió pensar Carmen con su cita. Julio, un cómico de 53 años que no fue de su agrado desde que llegó al restaurante de 'First Dates'. "No me gusta la camisa que lleva de flores y le faltan por lo menos diez centímetros y estar más fuerte", explicó la soltera nada más ver a su cita. El programa de Carlos Sobera unió a un madrileño y una malagueña que tenían pocas cosas en común.

Tras las presentaciones, Carmen y Julio se sentaban para intentar mejorar la primera impresión de lo que iba a ser su primera cita. Nada más empezar la cena, parecía que tenían poco en común, puesto que la soltera prefiere música más "ochentera" y el comercial es más de "perreo" actual. "Es como quiero ser joven. No sé, no le he visto que vaya con su personalidad", detalla Carmen al programa.

En medio de la conversación, Carmen ha sacado un tema del que tenían ideas contrarias, la política. "Yo ya te digo que soy de izquierdas ante todo pronóstico", explicaba contundente la malagueña. En su caso, Julio detalló: "A mí me gusta decir que soy 'Facha, Franco, Pantano' más que nada por contestación a la izquierda imperante, la ideología 'woke', la 'Agenda 2030' y, como intelectual, creo que hay que combatirlo de algún modo". "Muy carca, muy carca", definía Carmen a su cita.

La indignación de Carmen con su cita

El feminismo fue el tema que directamente indignó a la soltera. "Cuando Julio ha empezado a darme clases, ya ahí he dicho que esta cita no tiene mucho arreglo". "Yo soy muy feminista, de todas las generaciones y de esta última más". Al ser preguntaba por lo que predicaba la última generación de feministas según el pretendiente, Carmen se indignó y matizó: "Yo no te lo voy a explicar". "Me he sentido como que me estaba examinando. Como si fuera un examen en bachiller. Me estaba examinando y, encima, suspendiendo", detalló Carmen muy indignada a las cámaras del programa.

La decisión final entre Carmen y Julio en 'First Dates'. / Cuatro

La decisión final

En la decisión final se notó que no había feeling entre los dos, incluso la tensión del momento hizo que prácticamente ni se mirasen a la cara, aunque se saludaron para despedirse. Julio quiso tener una segunda oportunidad tras su primer encuentro. Por su parte, la malagueña declinó esta segunda cita al no tener nada en común.