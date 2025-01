Un soltero acaba a lágrima viva tras contarle a su cita que le sucede: "La vida te manda mensajes"

No es infrecuente que, en medio de una conversación en la que estamos charlando sobre temas de educación, un padre saque a relucir el tema de los hijos. Evidentemente, son muchas las respuestas que se podrían dar a las personas en concreto pero siempre desde la honestidad. Eso es lo que hizo Juanma cuando acudió a su cita con Carolina en 'First Dates'. El explicó a su cita que sus hijos eran fundamentales en su día a día.

La primera en llegar al programa de Carlos Sobera era Carolina. La celadora sanitaria de Zaragoza de 49 años llegaba sin ninguna mochila a sus espaldas al estar divorciada. "Me gusta el tema holístico. Desde el amor y desde el respeto a veces veo muertos" comenzaba para aclarar sus aficiones. Su cita iba a ser Juanma. Un hombre de 52 años que trabaja de vigilante de seguridad y que estaba enamorado de Tarazona, el equipo de su ciudad en Zaragoza que juega en Primera Federación Española. El maño llegó con la bufanda de sus colores al restaurante.

Nada más llegar a la cita uno de los temas que salió a relucir fue la familia. Carolina explicó al soltero que nunca tuvo la oportunidad de ser madre y que no pasaba nada. "La vida te manda mensajes y no pasa nada". Por su parte Juan Manuel le contó a su cita que tenía dos hijos. "El joven tiene 16 y el mayor 24 años". Nada más hablar de ellos Juanma se emocionaba delante de las cámaras de Cuatro.

"Actualmente por circunstancias de la vida yo me he tenido que ir a vivir a la casa de mi madre y ellos están en Madrid". "El mayor vive aquí en Madrid y los veo cuando puedo y son muy importantes para mí" relató emocionado el zaragozano. Juanma no tuvo reparo en enseñar las dos pulseras LGTBI que llevaba en su mano para dar visibilidad a sus hijos y se emocionó ante las cámaras del programa. "Es lo que me animan todos los días a levantarme. Que no me los toquen, siempre les he dicho que tienen que ser felices y darles igual lo que opinen los demás", reflexionaba con lágrimas Juanma.

La cita de Carolina y Juanma en 'First Dates' / Cuatro

La decisión final

Tras unas cita en la que se sacaron varios temas a la luz como la tauromaquia o las aficiones de los dos solteros llegaba el momento de pasar al reservado donde las caricias y algún qu otro baile daban la sensación que los dos querían seguir conociéndose. El primero en contestar era Juama. "Sí me gustaría tener una segunda cita con Carolina. Ha sido algo intenso y me gustaría pasar más tiempo con ella", reconocía el maño.

Carolina y Juamna durante la decisión final en 'First Dates' / Cuatro

Por su parte Carolina explicaba que también le gustaría tener otro encuentro porque se lo había pasado bien. En un hipotético futuro 'First Dates' desveló que la misma noche se dieron los teléfonos para volver a quedar.