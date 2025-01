María Escario desvela cómo fue su desagradable despido como presentadora del Telediario y señala a un directivo de TVE

María Escario ha decidido hacer un balance de su carrera en su reciente entrevista en ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER, justo cuando comienza su jubilación tras cuatro décadas de trabajo en RTVE. La periodista, famosa por su paso como presentadora del Telediario y su dedicación al periodismo deportivo, repasó momentos clave de su trayectoria profesional.

Escario expresó: “No están lo suficientemente valorados los deportistas españoles” y agregó que en Francia sí sienten que se respeta más a estos profesionales.

Sobre su transición profesional, recordó: “Pasé de presentar el Telediario a luego hacer periodismo de calle. Tuve que reinventarme en la bendita calle, donde se aprende todo”. En cuanto a su salida como presentadora del Telediario en 2015, relató: “Me quedé muerta. Después de veinte años, el director de informativos Julio Somoano, que tenía todo el derecho a quitarme, no tuvo ni el gesto de mirarme a la cara para decírmelo”.

Escario continuó: “El 50% de ellos fueron el minuto de oro del Telediario. Entonces se lo dije al director de informativos con la única intención de que se sintiera orgullosa de mí”.

Sobre las razones de su salida, comentó: “Nunca me han dicho por qué. Siempre he pensado que era por ser mujer, cincuentona y algo contestataria. Hacía cosas que a lo mejor no gustaban, y ya está”. Cuando le preguntaron si un hombre se habría mantenido en su puesto, respondió: “Sin duda. Sin duda. Bueno, si hubiera sido un hombre un poquito sumiso, que no discute, ni crea problemas, no hubiera dejado de ser presentadora del Telediario”.

Finalmente, Escario reflexionó sobre su carrera y recordó: “Quería ser bióloga, pero la ciencia no era lo mío: ‘Quería ser fotógrafa, pero mis padres me preguntaron si no quería hacer una carrera universitaria. Me dijeron que estudiara algo relacionado con la fotografía, como el periodismo. Estudié periodismo casi por obligación”.