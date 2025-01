Una soltera de 'First Dates' encuentra a su media naranja tras su primera cita: "Pues ya está, nos casamos"

Los expertos en relaciones aconsejan no rechazar una segunda cita aunque la primera no cumpliera con las expectativas, y es que a veces la primera cita nos puede salir mal porque estamos nerviosos. Aun así, cuando empiezas una conversación descubres que quizás esa persona no es como te esperabas e incluso decides seguir conociéndole.

Eso es lo que ocurrió en 'First Dates' durante la cita entre Ricardo y Viktoria. La soltera, trabajadora del tarot y terapeuta energética de 26 años explicó nada más llegar a Carlos Sobera que ella se siente muy cómoda tratando así a la gente. Antes de su cita, dio una carta al presentador para que al llegar su cita se la quedara y abriese una de las frases que se escondían dentro. "Esto no empieza bien", explicaba el soltero.

Durante la cena, los dos solteros hablaron de las energías en las que creen al ser los dos de Barcelona, algo que ayudó a que supieran que podían vivir bastante juntos al estar los dos en el centro de la capital catalana. Además, tras explicarle que es celador y que se encuentra muy cómodo hablando de la sensibilidad de la gente, Viktoria incluso le tiró algún piropo. "Tú debes ligar mucho con esos ojos, no?", frases entre los dos que ilusionaban a que existía una atracción física pero también espiritual entre ambos. "En un momento se me había olvidado donde estaba y todo, ha sido muy bonito", relataba la soltera.

La cita entre Ricardo y Viktoria / Cuatro

Y es que Viktoria sintió bastante conexión con Ricardo. Al hablar de convivencia, Viktoria le preguntó que tipo de hombre era, si el tranquilo, si "el cocinitas" de la casa, algo que dejó maravillada a la soltera y que verbalizó en tono jocoso: "Pues ya está, nos casamos". "Siento que hemos congeniado bastante". Finalmente y antes de la decisión final, Viktoria dejaba claro que aunque lo respetara, ella no creía en el poliamor.

La decisión final

La decisión final entre Viktoria y Ricardo / Cuatro

Tanto Ricardo comViktoriaia tuvieron una conexión especial durante su cena. Al ser preguntados por el programa, los dos explicaron que estuvieron muy cómodos en toda la noche y que no les importaría tener una segunda cita.

Al final del episodio se desveló que los dos solteros pasaron la noche juntos en su querida Barcelona, algo que les ayudó a seguir conociéndose.