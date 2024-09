La portada de Paola Olmedo de la revista 'Semana' hizo estallar los platós de televisión del martes pasado al descubrir que la exnuera de Carmen Borrego iba a contar lo que sucedió tras la polémica portada que la hija de María Teresa Campos realizó al contar que iba a ser abuela.

Hasta entonces y tras la separación de Jose María Almoguera, Paola había guardado silencio y el titular que desvelaba María Patiño en 'Ni que fueramos shh' en Ten hacía presagiar que habría un nuevo terremoto en la familia Campos.

La primera en no querer saber del asunto fue Alejandra Rubio. La nueva colaboradora de 'Vamos a ver' programa en el que también trabaja su tía Carmen Borrego, no quiso hacer ninguna declaración al respecto de la portada que el día siguiente iba a salir. La propia María leía un mensaje en plató en el que parecía que Terelu Campos reprochaba a Belén Esteban que no estuviera en la misa que le habían preparado a María Teresa Campos sus hijas, para recordarla como se merecía.

El contundente mensaje de Belén Esteban a Terelu Campos

En ese momento la reina del pueblo mandaba un aviso a Terelu Campos claro y contundente: "Claro que te he querido, y te quiero, pero no a mi lado. Antes de todo Belén explicaba que le había llamado hasta en 15 ocasiones para saberlo todo sobre la misa y que Terelu le decía que no podía atenderla. "Cuando no tenía notario, tenía fisio", argumentó la de Paracuellos del Jarama.

Mirando a pantalla desafiante decía Belén: "Te digo una cosa, no sabes la suerte que tienes, si quieres, no me eches un pulso como dice Matamoros. Porque María se calla pero yo no. Si quieres contamos la última conversación que tuvimos en la terraza de aquí. ¿Quién estaba contigo? Cuando hables da mi nombre, ten cojones como lo hice yo"