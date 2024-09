¿Cuánto ganan las personas que asisten como público al programa 'La ruleta de la suerte'? Esta es una pregunta frecuente entre los espectadores. La mayoría de los concursos de televisión cuentan con un público que anima y aporta color a la transmisión. Lo que pocos saben es que este trabajo de figuración es casi un empleo para algunos.

Por ejemplo, formar parte del público en 'La ruleta de la suerte', emitido al mediodía en Antena 3, se paga alrededor de 20 euros por jornada. Es importante señalar que este monto no se paga por programa, sino por día de grabación, en el que se filman al menos dos episodios de una hora cada uno. Además, entre programa y programa, hay una breve pausa para ajustar el set, permitir a los participantes prepararse y dar un pequeño descanso al equipo.

Además, muchas de las personas que se encuentran en los platós son de agencia de modelos o gente que resisten largas horas de grabación y que van de programa en programa y que ya están acostumbradas a estas jornadas. En 'La Ruleta de la Suerte' si uno se da cuenta, muchas de las personas casi siempre son las mismas.

¿Cuánto cobra el público de 'Pasapalabra'?

Una mujer se quejó de que le habían pagado 9 euros por programa, pero no de unas horas como lo vemos nosotros, sino que se graba durante tiempo, y estos euros fueron lo que ganó la mujer por un total de 13 horas. Además, le dieron un bocadillo para comer, algo que suele estilarse en los programas de televisión.

Largas horas de grabación

Lo que se paga en otros formatos no siempre es claro. En algunos programas con bajo presupuesto, no hay remuneración, pero proporcionan algo de comida y agua. En cambio, en otros formatos se paga más, y hay personas, como jubilados, jóvenes o desempleados con tiempo libre, que asisten a múltiples programas, logrando acumular una cantidad mensual que incluso puede pasar los 600 euros. Muchas de las veces, las mismas personas que salen en un programa luego son colocadas de otra en otro plató para que no se den cuenta que es la misma gente.

Aunque en general no hay casting, según sea el programa, incluso el público debe cumplir ciertos requisitos y pasar algunas pruebas. El mundo de la televisión es así y cada vez es más exigente.

El caso de 'Y Ahora Sonsoles'

En el programa de Sonsoles Ónega la cosa cambia. Al no tener que cantar, ni aplaudir, si saberse la letra, el programa tiene más un público mayor de edad y de personas mayores. Gente que normalmente sigue los programas de corazón por la tarde en su casa es la que después visita un día o dos el propio plató de televisión.