'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. Y es que muchas veces la virtud de la conexión como en muchas vivencias están en los pequeños detalles.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Noelia es una mujer de 26 años a la que eso de salir de discoteca no le gusta mucho y prefiere tener una pareja estable. Por su parte, Fernando es un hombre de 34 años que trabaja de cocinero y que tiene bastantes similitudes con su cita.

Durante la cena tuvieron conversaciones sobre, vivir en la naturaleza, los animales y también de lo que quieren ellos de cara al futuro. La edad tampoco ha sido un impedimento para conocerse, ya que Noelia tiene 26 años y Fernando 34. Aunque la cena estaba siendo perfecta, el final no lo ha sido tanto por un detalle imposible para el soltero.

El detalle de Fernando que acabó con la cita

"¿Qué has venido a buscar a 'First Dates'?", le preguntaba Fernando en el postre. A lo que muy sincera Noelia respondía: "Una pareja con estabilidad. No, me gusta perder el tiempo. Hay gente de mi edad que no le da tanta importancia. Yo pienso en tener una situación estable, quiero tener dos trabajos, una para mí y otra para mi pareja y cuando se pueda, formar una familia.

"Es decir, que quieres tener hijos", le comentaba Fernando. "Sí, por supuesto", aseguró el soltero. "Yo sobre sí, que no". Tras la cita Noelia desveló como se sintió en ese momento: "A mí me ha hecho un KO, es que el tema de los hijos no lo perdono", finalizó Noelia.

La decisión final

Pese al detalle Fernando expresó que le gustaría seguir conociendo a Noelia, ya que tienen sentimientos e ideas bastante comunes. Por su parte y pese a que ha estado a gusto en todo momento, Noelia no quiso tener una segunda cita si al final y la relación cuajaba, Fernando no quería tener hijos.