Frank Cuesta adquirió un santuario de animales en Tailandia utilizando sus ahorros, pero las tierras están registradas a nombre de su exesposa, Yuyee. Hace unas semanas, Frank reveló que Yuyee lo había demandado y le exigía 225.000 euros para transferirle la propiedad de los terrenos.

Después de varios intentos fallidos de llegar a un acuerdo y tras declarar que no dispone de esa suma, Frank anunció que abandonaría el santuario el 31 de diciembre: "Me han dado la última estocada... esto ya no tiene vuelta atrás. Estoy destrozado por dentro, pero no puedo permitirme derrumbarme... ¡empezamos de cero!".

Este es el dinero que deberá pagar Frank para salvar su santuario

Recientemente, el exmarido de Yuyee compartió que han logrado un acuerdo para adquirir el santuario por 160.000 euros. Explicó que espera recaudar el dinero necesario a través de Kick, la plataforma en la que realiza sus emisiones, junto con otros fondos adicionales.

Frank Cuesta ha asegurado que lo único que le interesa a Yuyee es el dinero: "No es un pacto ni amigable ni no amigable. Al final del día lo que quiere es el dinero, no le interesa para nada el santuario".

El herpetólogo ha explicado que su exmujer habrá cambiado de opinión porque se habrá dado cuenta de que es "muy difícil vender este terreno tal y como está. Sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene".

El extenista ha dejado claro que no quiere que estas decisiones influyan en la relación de sus hijos con su madre, pero es tajante en cuanto a su vínculo con Yuyee: "Tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber nada más de ti".