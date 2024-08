La tarde del lunes 26 de agosto estuvo marcada por la triste noticia del fallecimiento de Caritina Goyanes, hija de Cari Lapique. Sin embargo, 'TardeAR' había preparado un encuentro muy esperado para el inicio de la temporada: Ana Rosa Quintana regresó para enfrentarse de inmediato a Sonsoles Ónega, y Jorge Javier Vázquez también estuvo presente en esta especial reunión.

Ana Rosa comentó que había estado "siguiendo" durante el verano el debut de Jorge Javier con su programa 'El diario de Jorge', el cual ha estado como antesala de 'TardeAR' desde finales de julio. Aprovechó la ocasión para elogiarlo, pero también para lanzar una indirecta recordando los viejos tiempos de rivalidad entre Sálvame y El programa de AR: “Me alegra verte así: empático, divertido, entrañable, gracioso... Y no con esa mala leche de antes”. Jorge Javier no se quedó atrás y respondió: “Ana Rosa, sabía que me ibas a decir eso, y yo te digo: cariño, así has estado tú el último año”. Con esta respuesta, parece que aludía a la tensión que había causado la competencia con 'Y ahora Sonsoles'.

Tras la presentación de Jorge Javier y Ana Rosa juntos en el mismo plató los dos se sentaron en el sofá para aclarar de las fuertes discrepancias que tenían respecto a varios temas en los que estaba claro que no se iban a poner de acuerdo.

Los temas que trataron Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez

La despedida de Sálvame y de 'Cuentos Chinos'

“La llegué a odiar el verano pasado con toda mi alma. Por eso la gente tiene tanto morbo... ¿Por dónde empezamos?”, dijo entre risas, antes de que 'TardeAR' recuperase imágenes del efímero 'Cuentos chinos' en las que habló de su reparo a visitar la “escena del crimen” que era' TardeAR'. “Yo hubiera ido a tu programa afirmó ella, antes de recibir otra rápida réplica de Jorge Javier, tirando de autoconsciencia por su escasa duración: “¡Pero no te dio tiempo!”.

Las políticas de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso

“Cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí. Ana Rosa, mírame a los ojos: deja en paz a Pedro Sánchez. Va a continuar ahí. A ti te pasa con él lo que a mí con Ayuso, que no la soporto”, le recomendó con acidez Jorge Javier, que añadió: “De verdad, ¿crees que a alguien le importa lo que opines de eso?”.

La relación de la presentadora con el exdirector de Mediaset, Borja Prado

“¿Tú crees que yo tenía algún tipo de necesidad de venirme a la tarde?”, argumentaba ella sobre este cambio de franja que afrontó en septiembre del año pasado. Mientras ella repetía esta idea, él insistía en dejar una respuesta ambigua. “¿Tú crees que lo decido yo?”, insistió ella. “Esta duda siempre nos quedará en el aire”, finalizaba el de Badalona.

Fue más directo cuando inquirió a Quintana por qué clase de amistad tenía con Borja Prado, al que se refirió en varias ocasiones y al que describió como “el presidente de Mediaset que me quería echar de esta empresa”.

La okupación

Por último el presentador le pidió un favor a Ana Rosa. "Solo te pido un favor, aunque sea por un día, deja de hablar de los okupas porque mi madre está cagada y no quiere salir de casa". "Lo que tienen que hacer es salir a la calle y protestar", argumentaba la reina de las mañanas. "Sí claro, a sus 85 años", respondía Jorge Javier exaltado.