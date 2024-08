Marta Peñate es una de las grandes revelaciones de los últimos meses. La exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' fue la primera ganadora de 'Supervivientes All Stars' un programa que juntó a ilustres participantes de ediciones anteriores. La canaria ahora, afronta las vacaciones junto a su pareja, Tony Spina, con el que está buscando montar una familia pese a los problemas de salud que le evitan ser madre.

Sin embargo, en las últimas horas ha salido un excompañero de reality a declarar su amor por Peñate. Manuel, exconcursante en otra edición distinta de 'La Isla de las Tentaciones', ha declarado recientemente que la canaria era su amor platónico. "En 'La Última Tentación' tuve un rollete con Andrea, pero a mí la que me gustaba era Marta. Lo que pasa que ella ya estaba con el italiano (Tony Spina) y no se pudo dar del todo, pero me hubiera encantado".

"Marta es una tía que es de mi rollo", sentencia Manuel, que todavía se arrepiente de no llegar a haber tenido algo más que un 'affaire' con ella. "No se me quedó la espina clavada, pero me quedé con las ganas de conocerla un poquillo más. Hemos coincidido en algún momento más, me la crucé alguna vez por Madrid. La chavala es muy llana y me encanta la gente así, de tú a tú".

Pese a ello, mantiene que se alegra de su victoria en Supervivientes. "Me alegro de que haya ganado Supervivientes, aunque mi favorito era Alejandro Nieto, ya que es amigo mío, de aquí de mi tierra. No siempre ganan los mejores, pero Marta hizo muy buen concurso". También quiso dejar un mensaje de ánimo a la pareja en su intento de ser padres. "Estoy enterado de que están buscando un bebé y ojalá lo tengan pronto y les vaya muy bien en la vida".

El trastorno tras el concurso

Marta Peñate enseña el diastema que le ha salido tras 'Supervivientes All Stars'. La ganadora de la primera edición de leyendas del reality muestra las consecuencias que se han visto reflejadas en su cuerpo tras haber vivido en los Cayos Cochinos durante el concurso.

Heridas, cicatrices, marcas de sol o picaduras de insecto que no se van, el temido efecto rebote... Son muchas y muy diferentes las secuelas que sufren los participantes del reality más extremo de la televisión cuando regresan a España.

La novia de Tony Spina podría tener también estos 'recuerdos' de Honduras, sin embargo, la aparición de un diastema es lo que más le preocupa. A través de sus redes sociales, la ganadora del concurso muestra este problema estético, que no es nuevo para ella, pues en su caso podría tratarse de algo genético y hereditario. Hablamos de la separación interdental que tiene entre sus incisivos frontales superiores. Un rasgo que personas como Marta Peñate tratan de corregir, mientras en un mundo marcado por las modas muchos sueñan con tenerlo y lo consiguen a base de separadores.