No es la primera vez que los concursantes de 'Pasapalabra' aseguran que a veces, es mucho más importante llegar al empate y mantenerte en el programa que intentar alcanzar el bote. Son los propios protagonistas quienes desvelan que en muchos roscos y cuando uno, por lo que sea, no tiene la cabeza puesta en el rosco, puede haber despistes.

Eso es lo que le sucedió en Manu en el último programa con su rival Nacho. Se puede decir que los dos ya son concursantes veteranos del programa presentado por Roberto Leal. El primero porque ayer cumplió 72 programas tras las marchas de Óscar y de Moisés y todavía sigue en el programa. En el caso de Nacho, el extremeño ya participó en el concurso cuando este se emitía en Telecinco y lo presentaba Christian Gálvez, al que veremos más pronto que tarde en 'Boom'.

Sea como sea, a veces el dicho nadar y guardar la ropa les sirve a casi todos los concursantes para si no puede ser en esta, intentar llegar al próximo rosco sin fallos y con 600 euros más en la cartera.

El empate a 22 aciertos y ningún fallo en el último programa dejó esta sensación a los concursantes. El primero en hablar fue el extremeño. Nacho mencionó que estaba contento de seguir un programa más. "Los empates son programas tranquilos, tengo un problema y es que me apunto las definiciones más cortas porque pienso que me voy a acordar y al final me hago un lío", explicó Nacho.

La confesión de Manu sobre el último rosco

En su turno y antes de iniciar la primera prueba para obtener segundos para el posterior rosco, Manu explicó que en el último programa no estaba del todo atento: "Genial, yo no tenía más, estaba despistado, así que perfecto", finalizó el madrileño antes que el presentador sevillano diera pasa al programa.