Normalmente, 'First Dates' es un programa en el que los sentimientos pasan a un segundo plano. Como es de costumbre durante las primeras citas el físico y la vestimenta son los aspectos que más atraen a las personas.

Y es que pensamos que el atractivo físico puede ser tan importante para nosotros porque asociamos otras cualidades positivas con una apariencia agradable. Por ejemplo, se espera que las personas atractivas sean más felices y tengan experiencias de vida más gratificantes que las personas poco atractivas.

Adela entró en el plató de 'First Dates' visiblemente emocionada y, en cuanto se acercó a Carlos Sobera, se derrumbó. El presentador, preocupado por su estado, le preguntó qué le ocurría, y ella le explicó que estaba recordando mucho a su madre, quien falleció en Madrid, y que no podía contener sus emociones al recordarla. Adela es una persona muy sentimental, y también perdió a su padre hace algunos años.

Después de calmarse un poco y superar el momento de tristeza, Adela compartió que había tenido varias relaciones, pero que la última se terminó debido a una enfermedad.

En el tema sexual, las solteras también han chocado, Berta ha querido saber si a Adela le gustaban los juguetes sexuales porque ella tenía por lo menos 8 y era muy de azotes, y pasión. Sin embargo, Adela le ha dicho que él era más de tocar la piel y que eso del sexo duro no iba nada con ella. Aunque las dos piensan que su destino no es estar juntas, al menos han admitido habérselo pasado muy bien y no descartaron irse juntas a remar al Retiro.