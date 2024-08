'Pasapalabra' ofreció un emocionante duelo entre Nacho Mangut y Manu Pascual en el episodio transmitido por Antena 3 el pasado miércoles 21 de agosto. Ambos concursantes han estado protagonizando enfrentamientos memorables, y en este último programa, que marcó la décima ocasión en la que competían por el bote, se rompió el empate. Hasta ese momento, cada uno había acumulado tres victorias y tres empates.

¿Y si Manu ganara el bote?

Todo ha venido precedido de los 23 aciertos en los que Nacho ha dejado su marca en el último programa. En ese momento, Roberto Leal le preguntaba al veterano jugador que haría con más de 500.000 euros. "Bueno lo primero, me he comprado un piso recientemente y me gustaría acabar con la hipoteca, eso lo primero. Y lo segundo realizar algún viaje con mi círculo más cercano y con mis amigos, porque llevo saliendo aquí ya más que... (entre risas) y tendré que cumplirlo", comentaba el concursante extremeño.

Por su parte, cuando le tocó el turno a Manu, Roberto le realizó la misma pregunta y esta fue la contestación del madrileño: "Lo primero de todo, ayudar a mi familia, eso seguro. A mí me gusta mucho estudiar, así que utilizaría gran parte del dinero en seguir formándome y algún capricho como algún viaje y esas cositas seguro"

En lo que contemplaba al rosco era precisamente el décimo duelo entre ambos y se ha roto la igualdad. El extremeño lo comentaba al comienzo del programa: un 3-3-3 de estadística en victorias, empates y derrotas, que refleja lo disputado que está cada enfrentamiento y también el alto nivel de exigencia.

Finalmente, Nacho ha dado por bueno su marcador con 23 letras en verde. Manu, de nuevo, ha tenido que enfrentarse a una complicada remontada: ocho aciertos para evitar tener que jugar la próxima Silla Azul aunque no ha podido conseguirlo.