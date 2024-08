Como cada tres días, 'Pasapalabra' cambiaba de invitados para seguir con los mismos concursantes, algo que viene dado desde que Manu llegó al concurso. En el día que el madrileño cumplía 68 roscos en el programa presentado por Roberto Leal uno de los nuevos protagonistas le tenía una sorpresa preparada.

Tras la emotiva despedida de Manu a Ana Morgade, Gemma Mengual y los humoristas Alfonso Sánchez y Alberto López , estos días iban a estar presentes, el presentador José Yélamo de 'La Sexta Explica' e íntimo amigo de Roberto Leal con el que ha pasado sus vacaciones en Camboya, el cantante argentino Coti, la actriz Lara Diblidos y la modelo mexicana Jacqueline de la Vega.

Esta última al ser presentada explicó que estaba encantada de volver al programa y se dirigió directamente a Manu: "¡Quién parece eh!,". Rápidamente Roberto Leal dijo: "Manu" para que la invitada no se equivocara. "Me pensaba que eras extranjero", indicó la mexicana. A lo que contestó el concursante madrileño: "Pues no, no". "Vamos a ver si los nervios no nos traicionan", finalizaba la presentadora antes que Leal diera paso a la primera prueba.