Después de décadas triunfando como actor, Will Smith ha decidido entrar en la música por la puerta grande. Por ello, el artista ya ha grabado algunos temas para su nuevo álbum y ha querido mostrarlo a algunos amigos para que le den su opinión. Y lo ha hecho de una forma particular, pues a diferencia de ponerles la música en el estudio, lo ha hecho de una manera distinta.

Según Smith, la forma más creíble de saber la opinión sobre una canción es el "test del coche": poner la música mientras estás dentro de uno y ver cómo suena. Por ello, él ha cogido asiento como piloto del mismo, mientras otras personas han pasado por el resto de asientos del vehículo, dándole su opinión sobre las canciones. Además del ex de Operación triunfo otros artistas como Young Miko también han estado en el test del coche para dar su opinión sobre la nueva canción del protagonista de 'El príncipe de Bel Air'

Era el turno de David Bisbal y es que ve que los dos se conocieron en la Velada del Año 4 que organizó Ibai Llanos en el Santiago Bernabéu. El cantante almeriense y el actor estadounidense se conocieron en Madrid y al parecer han forjado una pequeña amistad en la que el ahora intérprete quiere saber la opinión del español para saber si le gusta su nueva canción.

La reacción del cantante al escuchar la canción no se hizo esperar: tan pronto como el ritmo comenzó a fluir, Bisbal no pudo evitar acompañarlo con algunos dejes flamencos y palmas, lo que provocó la inmediata reacción de Will Smith, quien le pidió, entre risas, algo más que un simple acompañamiento. "Lo necesito, necesito un remix con Bisbal", exclamó el actor, emocionado por la idea de una colaboración entre ambos.

Una canción con su hijo Jaden

Durante la charla, Smith también dejó caer un dato que había mantenido en secreto hasta ahora: su hijo, Jaden, tiene unos versos en una de las canciones del disco. Aunque esto debía ser una sorpresa, decidió revelarlo ante Bisbal, quien aseguró que será un verdadero bombazo tanto por el ritmo innovador como por los inesperados cambios en la base musical.