La conocida colaboradora televisiva Alba Carrillo compartió recientemente una experiencia curiosa sobre su paso por Raya, una aplicación de citas exclusiva para famosos. Durante una emisión del programa "D Corazón", de RTVE, la modelo confesó que decidió unirse a Raya para explorar lo que se decía sobre esta app y los famosos que la utilizaban.

Sin embargo, parece que su incursión en esta aplicación fue breve, ya que rápidamente decidió borrarse. Carrillo comentó que la supuesta exclusividad de la aplicación no cumplió con sus expectativas, ya que no encontró a las personas que esperaba y la variedad de perfiles no era tan selecta como le habían hecho creer: “Me salí inmediatamente, en cuanto me dejaron entrar. Se supone que es exclusiva y no es así. Ahí está ya todo ‘pichichi’. Me dio bajón. Empecé a ver y dije: ‘Pero, ¿qué exclusivo es esto? Fuera’. Y me borré”.

La modelo también relató con humor que, aunque tenía curiosidad por ver a algunas personas famosas en la app, su desilusión la llevó a abandonar la plataforma casi de inmediato: “No vi a Álex González, si no me hubiera quedado. Yo vi la morralla porque no pagué ni iba a pagar”.

Carrillo, que ha sido abierta sobre su vida amorosa en el pasado, mencionó que este tipo de plataformas no son su estilo y que prefiere conocer a las personas en situaciones más naturales y menos controladas. Su breve paso por Raya, según afirmó, fue más una curiosidad que una búsqueda seria de pareja: “Quería saber. Como me decían, ‘están allí tus exs, no sé quién...’, pues a ver qué se cuece”.