José María Almoguera ha vuelto a estar de actualidad después de que saliese en una portada besando a una chica que no era Paola Olmedo, su expareja. Estas imágenes han suscitado una especial polémica, ya que algunos medios han acusado al hijo de Carmen Borrego de haber sido él mismo quien llamar a la prensa.

"Como todos", ha respondido Almoguera a unos reporteros en plena calle después de que le preguntase sobre las acusaciones de montaje y de "llamar a los fotografos para salir en portada".

Después der ver las imágenes, Borrego no ha dudado en defender a su hijo: "Ante una acusación detrás de otra, él dice que es un montaje como todos. José María es un tío muy noble y yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa".

"Le conozco muy bien y es una excelente persona que se ha equivocado en meterse donde nunca había querido meterse y esto no le ha salido bien y lo está pagando muy caro", ha asegurado la comunicadora, considerando que su hijo "se arrepiente" de la entrevista que concedió junto a Paola en una conocida revista: "Le veo preocupado y eso me causa dolor. Vuelvo a repetirle que siempre estaré para lo que necesite".

Borrego también ha aclarado que su situación personal con su hijo no ha cambiado desde entonces: "Lo único que Terelu y él coincidieron en Telecinco y hablaron. Tienen una relación de afecto y mi hermana adora a su hijo. Mi hijo no tienen problemas con la familia, simplemente un problema puntual conmigo".