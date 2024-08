Asumir el cuidado y la convivencia con un animal nos hace irremediablemente más empáticos. Es inevitable desarrollar nuestra sensibilidad cuando estamos dispuestos a garantizar la buena vida de una mascota que no puede pedirnos nada mediante las palabras, pero ¿Haces más caso al animal cuando estás en pareja?

Eso es lo que debieron pensar Santi y Andrea en su cita en 'First Dates'. Los dos tienen mucho cariño por los animales y tanto el uno como la otra tienen animales de compañía en casa para no estar solo y que les ayuda a estar mejor cuando vuelves a casa.

Andrea tiene 28 años y de Barcelona. Siempre dice que es una ‘cheap queen’ porque cuando sale de compras siempre encuentra algún superchollo. Le mola mucho el mundo de los tattoos y ha estado trabajando en un estudio.

Por su parte, Santi es de Zaragoza y no es la primera vez que intenta buscar el amor en el programa de Carlos Sobera. Su paso por el programa le sirvió para que le llamaran varias marcas para trabajar, se dedica al marketing digital y no le va nada mal.

La primera impresión de la cita

Tras sentarse uno delante del otro y empezar a hablar en la cita Andrea le confesaba : "Estoy como un flan. Estaba supernerviosa pensando haber quien me tocaba. Es la primera vez que tengo una cita a ciegas". "Es un chico normal". A pesar de no gustarle el deporte, Andrea le contó a Santi que empezó yendo al gimnasio, algo que le apasiona al soltero.

El animal que no le gusta a Santi

Tras varias preguntas llegó un momento especial en la cita, al preguntarle sobre si le gustaba mucho la fiesta, Santi le explicó que no podía salir mucho, ya que tenía un perro en casa. "¿Te gustan los animales?" A lo que respondía Andrea: "Me encantan los animales en general. Ahora tengo un gatito. No te gustan, has puesto cara de que no te gustan nada", le reprochaba Andrea en la cita.

Tras la cita entre ambos, Santi confesaba: "A mí realmente no me gustan los gatos. No se lo he dicho, pero bueno, no me gustan. Igual si se conocen mi perro con su gato y se hacen amigos y sale una bonita amistad"

La decisión final

Tras su momento más íntimo en el reservado, Andrea le ha dicho a su cita: "Me vas a matar, pero no me acuerdo de tu nombre". Santi aseguró que le gustaría tener una segunda cita con Andrea porque le gustó físicamente. Luego ha llegado el turno de Andrea: "A mí me sabe fatal, pero sí tendría una segunda cita contigo". Los dos coincidían en que tenían que hacer varios viajes entre Barcelona y Zaragoza.