Como suele ser tradición en 'Pasapalabra', antes de que los concursantes jueguen el rosco para optar al bote, los invitados charlan unos momentos con Roberto Leal sobre sus proyectos profesionales para promocionarlos durante el programa.

Este jueves, Torito comentó: "Yo no tengo mucho que promocionar, pero si queréis sacó un disco", bromeó. "Estoy en 'Zapeando', que empecé con una sección corta y me hicieron colaborador", comentó.

La emoción de Torito en 'Pasapalabra'

Quique Jiménez, que es así como se llama en realidad, contó en el concurso que gracias a 'Pasapalabra' tuvo la opoturnidad de conseguir un trabajo. ""Este programa para mí es muy importante, estaría todos los días con vosotros", comentó el reportero.

"Vine un día cuando no tenía trabajo, lo dije y, a partir de ahí, me empezó a ir bien en la profesión. Muchísimas gracias por tener este escaparate y que la gente no tenga vergüenza de decir que no tiene trabajo", concluyó Torito.