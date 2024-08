Otra de las cantantes que dio la familia pantoja, Sylvia Pantoja, explicó ayer en el programa 'Ya es verano' de donde venía el arte en su familia. La cantante que llevaba trabajando gracias a su voz casi 40 años argumentó que nunca había tenido tanto nombre, ni había salido tanto en los medios por el apellido que tiene.

Sylvia no considera que esto haya sido un obstáculo, porque lleva 40 años viviendo de cantar. "Si no sirviera sí hubiera sido una losa", ha dejado claro, y es que en todo este tiempo no ha dejado de trabajar.

Y es que ha dejado claro que parece que no hace cosas con importancia porque tiene un apellido muy popular que ha opacado a su estirpe, ha explicado. "Se ha quedado relegado a una historia de drama y se acabó y todos ya sabemos de quién hablo, yo no tengo pelos en la lengua.", profundizó la artista.

"Hubiera estado en el escenario con ella o sin ella", hablando de su prima Isabel Pantoja con la que parece que nunca se han podido llevar bien. Aun así afirmó que no le tiene envidia porque cada una tiene su espacio. Sylvia Pantoja reconoció que le hubiera gustado que su nombre artístico fuese sin apellido, pero la prensa del corazón la llamaba Sylvia Pantoja constantemente por lo que ya tuvo que quedarse así.

El origen de la saga Pantoja

Antonio Pantoja, cantaor más conocido como Pipoño de Jerez, es el abuelo de Sylvia e Isabel y la raíz de esta estirpe. De él salió la segunda línea de sucesión con 9 hijos entre los que están María del Carmen, madre de Sylvia; Manuela Pantoja, madre de Chiquetete y Juan Pantoja, padre de Isabel.