Quedan pocas incógnitas por resolver sobre el embarazo de Alejandra Rubio. Dos de los detalles más esperados, el sexo y el nombre del bebé, fueron revelados este miércoles en el programa 'TardeAR'. En un estilo inspirado en las revelaciones de género norteamericanas, el programa llevó a cabo una "gender reveal" que no tiene nada que envidiar al de Anabel Pantoja, realizado recientemente.

Aunque Alejandra Rubio, embarazada de cuatro meses, ya conoce el sexo de su bebé, aún no ha querido hacerlo público. No obstante, 'TardeAR' se adelantó y lo confirmó, ya que sus colaboradoras Leticia Requejo y Marta López obtuvieron la información de primera mano. Para revelar el género, las colaboradoras explotaron un globo que contenía confeti de color azul o rosa, siguiendo la tendencia popularizada en Estados Unidos.

Alejandra Rubio dejó entrever en una entrevista lo que muchos ahora interpretan como una revelación accidental del sexo de su bebé. Durante la conversación, cuando se le preguntó si ya conocía el sexo del bebé, Alejandra evitó dar una respuesta directa y, aunque en un primer momento intentó desviar la pregunta, finalmente dejó escapar un “mi hijo” antes de corregirse rápidamente con un “o hija”.

El posible nombre del hijo

"Un nombre que se estarían planteando sería el del papá: Carlo", contó Leticia Requejo. Al parecer, esta decisión deriva de una tradición italiana basada en la repetición del nombre del padre. No obstante, esta no es la única opción que contempla la pareja, por lo que todavía no se puede asegurar que Carlo vaya a ser la opción definitiva. La noticia desvelada en el programa de Ana Rosa Quintana ha podido fastidiar una posible exclusiva de la pareja contando el sexo del bebé en una revista.