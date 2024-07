Una nueva edición del programa más romántico de la televisión, First Dates, se emitió la pasada noche en Cuatro. En este episodio, los espectadores pudieron conocer nuevas historias y presenciar el nacimiento de posibles relaciones amorosas. Óscar es un joven que dedica mucho tiempo a sus relaciones, y ahora que está sin pareja, admite que dispone de mucho tiempo libre. Nuestro soltero llega a 'First Dates' con las ideas claras: está en busca de una chica que disfrute como lo hace él del surf.

Por su parte, Sandra, al que no le ha gustado mucho que Óscar vaya tan repeinado, la primera impresión para ambos ha sido realmente buena y se han mostrado muy receptivos.

Entre risas y confesiones, los dos solteros disfrutaron de una cena muy especial y congeniaron muy bien, hasta llegaron a brindar por el amor. Los dos descubrieron que tienen muchas cosas en común y Sandra le ha pedido que le lleve con él de viaje. A la hora de pagar, Sandra le propuso que Óscar pagase la cena y que ella le invitaría a tomar algo al salir del restaurante.

La decisión final

Ya en la decisión final, los dos han admitido habérselo pasado muy bien y han decidido tener una segunda cita, pero cuando Óscar le ha besado la mejilla a Sandra, ella le ha parado los pies: ''No me des un beso, una segunda cita, pero poco a poco. Yo no beso a cualquiera, no te flipes''.

A pesar de que Sandra no quisiera besar a Óscar en la primera cita, sí quiso tener un segundo encuentro con el joven, ya que le había caído bastante bien y podría surgir la química. Óscar, por su parte, también explicó que no se esperaba tanta complicidad y que quería seguir conociendo a Sandra.