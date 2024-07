Alejandra Rubio está atravesando el quinto mes de su embarazo, habiendo superado ya la mitad del proceso. Con la llegada de su primer hijo junto a Carlo Costanzia cada vez más cerca, surgen preguntas sobre cómo la pareja se prepara para este nuevo capítulo en sus vidas. Tras el final del programa 'Así es la vida', Alejandra ha dado una entrevista en el podcast 'La casa de mi vecina', dirigido por Nagore Robles y Germán González. Durante la conversación, Alejandra aclaró una de las inquietudes de sus seguidores y la prensa: no tiene intención de exponer a su hijo en redes sociales ni ante los medios de comunicación.

Las palabras de Alejandra respecto a su bebé

"Voy a intentar proteger a mi bebé de todo", aseguraba tajantemente la colaboradora. "Que no, que no, la cara no". Germán González le ponía el ejemplo de Dulceida a la que le han preguntado varias veces lo mismo, y es que si su bebé, al ser influencer, saldría bastante en las redes de la catalana. "A ver, yo qué sé, tampoco te digo que no le pueda sacar una foto como hacen Lara y Hugo, (exparticipantes de 'La isla de las tentaciones') que ya tienen a su primer hijo, y lo pueda sacar de espaldas, aparte que no soy muy de redes yo"

Su nuevo trabajo

La flamante madre del año junto a Anabel Pantoja ha salido una entrevista en el podcast ‘La casa de mi vecina’, conducido por Nagore Robles y Germán González.

“Me tengo que poner las pilas en ese tema", reconoció Alejandra Rubio sobre el rumbo que tendrían a partir de ahora sus redes sociales. Tal y como ha confesado en la entrevista. Ahora tiene como objetivo empezar a desligarse de la televisión y la prensa rosa para centrarse en sus seguidores. Una estrategia para ganarse la vida mientras piensa si se quiere dedicar a ello a tiempo completo o prefiere atender otra vocación.