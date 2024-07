Suso Álvarez ha tomado una drástica decisión con respecto a su fugaz romance con Bea Retamal. Y es que, a pesar de que todo el mundo la emparejaba con Julen de la Guerra, con el cual lleva conviviendo varias semanas, era otro hombre el que ocupaba sus sentimientos.

En un vídeo de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, Retamal afirmaba que ha estado durante varios meses manteniendo relaciones con alguien muy conocido: “Es un cabrón, pero me gusta”, explicaba. Además, comentaba que "No quiero decir nada más porque quiero seguir manteniendo relación fuera. He pensado mucho y es una persona que me puede enamorar".

El 'enfado' de Suso Álvarez

Aunque ella ha querido mantener el anonimato de 'su chico' durante todo este tiempo, Álvarez destapó la relación que mantenían ambos: "El chico misterioso creo que soy yo". Además, Suso Álvarez añadía: “Yo no me siento cómodo hablando de mis intimidades. Ella no ha dicho nada malo, no me gusta que lo haya hecho, pero no estoy cabreado. Lo que no sabía era que se estaba enamorando de mí”.

A pesar de lo impactada que estaba Bea por que Suso hubiese desvelado su romance, la ganadora de ‘GH 17’ explicaba: “Sé que estoy muy a gusto cuando estamos juntos y que me gustas, que me das paz”.

La drástica decisión de Suso con respecto a la relación

El ex concursante de 'GH16' destapó más secretos y detalles sobre el romance que ambos mantenían: "Empezamos a quedar hace cinco meses y nos hemos visto unas tres veces. Lo que no sabía era que ella tenía sentimientos".

A pesar de haber aclarado que "no está enfadado con Bea", Álvarez ha explicado que no le ha gustado nada que ella hable de sus intimidades en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y, por ese motivo, principalmente, el ex novio de Sofía Suescun ha tomado una tajante decisión con respecto al romance de ambos.

“No quiero seguir quedando contigo, pero soy tu amigo”, apuntaba. Poniendo fin de esta manera a una relación que ha durado cinco meses y en la que únicamente tenían encuentros fugaces, sin ningún tipo de atadura sentimental.