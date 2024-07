Bosco Martínez-Bordiú ya se encuentra en España. El concursante de 'Supervivientes All Stars', que vivió uno de los acontecimientos más impactantes de la edición, ha decidido hablar alto y claro sobre cómo vivió aquel accidente en primera persona.

Recordemos que la leyenda de 'Supervivientes' sufrió un trágico accidente mientras afrontaba una de las pruebas más peligrosas del programa: 'La Noria Infernal'. Bosco terminó saliendo por los aires recibiendo un duro golpe mientras intentaba modificar su posición en la estructura con el objetivo de aguantar un mayor tiempo en la prueba de líder.

La situación fue una de las más dolorosas que se recuerdan en una temporada de 'Supervivientes'. Una vez en el agua, el concursante no pudo contener el dolor y tuvo que ser atendido por el equipo médico del programa. Pese a mandar un mensaje de tranquilidad a sus familiares y seguidores, la realidad dista bastante de lo que dijo durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.

"Me estoy comiendo la cabeza porque no he visto el vídeo del golpe y quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas y un moratón enorme", confesaba el superviviente, ansioso por descubrir la gravedad del suceso. "Estoy viendo ahora cuando me suelto, que literalmente se me van los brazos. Me caigo y en el momento justo que me doy con la barra de arriba", afirmó mientras visualizaba el vídeo de la prueba.

"Lo que pasa es lo siguiente: por la fuerza a la que iba la noria, que iba rápido no, rapidísimo... Porque había tres tíos por fuera en cada lado dándole, que ya era imposible sujetarte... La verdad es que estoy flipando del golpetazo más grande”, zanjó, con cierta preocupación de que podría haber ocurrido algo todavía más grave.