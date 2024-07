'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa de hoy ha juntado a Yaiza, una maestra de inglés de Soria que busca un chico que le acompañe en su amor por lo rural, a la joven le encanta disfrutar de la tranquila vida del campo.

Al principio de la cita la soltera le había traído un regalo para sorprenderle pero cuando le vio cambió de opinión: "Le había traido un detalle pero creo que una amiga de Soria se lo merece más", ha soltado.

Desde el primer momento ha tenido claro que no era para ella. Durante la cena Yaiza le contó a su cita que aunque tiene 29 años está divorciada: "Sin esa experiencia no habría conseguido la vida que tengo ahora, que es la vida que quiero", le señaló la joven al soltero.

Su cita Alejandro, le contó que su relación más larga tampoco había acabado bien: "Me habían avisado de algo, pero no le había hecho mucho caso. Salí antes de trabajar y me la encontré en la cama con otro. Me tendría que haber quedado trabajando, casi hubiese ganado más", le dijo.

La cena siguió sin funcionar cuando Yaiza supo que su cita nunca había salido de España: : "Yo estoy en un momento más maduro de mi vida y no quiero ese tipo de vivencias. Quiero compartir otro tipo de vivencias", explicó la soltera al equipo de First Dates.