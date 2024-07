Jorge Javier Vázquez ha hablado de María Patiño en su última entrada del blog que tiene en la revista. El presentador de 'Supervivientes' ha lanzado una petición laboral para su compañera y amiga tras la buena labor que realizó en la cuarta edición de 'La velada del año'.

"Cosas que hago un domingo por la mañana: hablar con María Patiño para que me cuente cómo le fue en la velada de Ibai Llanos. La noto contenta y me alegra porque la quiero muchísimo. No sé a qué están esperando los productores de este país para ofrecerle un papel en una serie de televisión. Quien se decida a picar en esa mina se va a llevar muchas alegrías porque María lleva una gran cómica dentro", aseguró el comunicador sobre Patiño.

El comunicador también se deshizo en elogios hacia la conductora de 'Ni que fuéramos shhh': "No olvidemos que desde pequeña ya tiene elegido su nombre artístico: “Blanca Diva”. Que a mí, qué quieres que te diga María, nunca me ha entusiasmado. Me gusta mucho más “María Patiño”, dónde va a parar".

"Aprovechamos para intercambiar maldades que jamás podrán salir a la luz aunque nos dejamos muchas en el tintero. Ya tendremos tiempo de pasarlas a limpio el día que quedemos antes de que se largue de vacaciones", sentenció