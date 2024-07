A veces las personas no tienen los mismos gustos y no encajan. Para demostrarlo basta ver lo que le pasó a Luisma y María en 'First Dates'.

La decepción del concursante con su pareja fue directa: "Está muy cascada". Pero ella tampoco quedó atrás en su desilusión tras conocerlo: "A mí me gustan los hombres con menos cara de niño", afirmó. No se gustaron. Luisma, de 51 años, había dejado claro sus gustos antes de empezar el programa: "A mí me gustan las mujeres macizas, las mujeres que, por ejemplo, una sevillana cuando se meta en ese traje de flamenca, que tenga su figura y sus curvas bien definida, como decimos nosotros, como una guitarra, ese cuerpo magnifico es el que me gusta a mí", señaló. No obstante, resultó que María no cuadraba con ese perfil. Por eso, el concursante pensó que se trataba de una broma del programa: "Esto será una broma de Carlos Sobera o algo, una broma del programa, porque para nada no se asemeja ni mucho menos a lo que yo busco". Y siguió su argumentación: "Cuando la he visto pensaba que rondaba ya los 60. Está muy quemada para 52 años, muy quemada". Y sentenció: "La veo muy clásica, con un vestidito típico que se pone mi madre para ir a misa, o las típicas mujeres que van muy arregladas para tomarse un café con tortitas… muy clásica". María, que tiene solo un año más que él (52), tampoco se quedó atrás en expresar su decepción con su cita: "A mí me gustan de mi edad, aparenta menos edad y a mí me gustan los hombres con menos cara de niño", explicó.