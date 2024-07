El nuevo lío amoroso de Sofía Suescun llega en un momento bastante sorprendente. Después de que su pareja, Kiko Jiménez, estuviese participando en Supervivientes, la navarra se ha aventurado pocas semanas después. En la edición normal, Kiko pudo llegar a tener algún tonteo con Laura Matamoros, pero nada que no se excediese de la relación normal entre dos amigos.

En cambio, el caso de Sofía Suescun está siendo diferente. Tras un comienzo en el que se le ha visto centrada en el concurso, los rumores de infidelidad han ido apareciendo. Una noche, las cámaras captaron un encuentro con Bosco en el que se les veía tumbados y muy cercanos. Incluso se puede llegar a apreciar el amago de un beso. Estas imágenes han provocado que Kiko abandone de forma definitiva los debates.

Y a raíz de estas imágenes se ha recordado el historial amoroso de Sofía, que va desde su compañero de concurso, Logan Sampedro, hasta Alejandro Albalá, Suso Álvarez o Ricky Natalicchio. Sin embargo, ha salido a la luz un nombre que se desconocía y que en su momento ya sonó. Se trata de Álex Casademunt, concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' fallecido en un trágico accidente de coche en 2021 y que tuvo una aventura con la navarra. "Todo pasó cuando ella estaba soltera y yo, también. La conozco mucho y le tengo mucho cariño", señalaba el artista en su día.

Rumores de crisis

El pasado sábado, Alejandro Albalá, soltó el bombazo en 'Fiesta' y reveló que Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían estar pasando por una crisis amorosa que tendría que ver con los celos de ella por la amistad de su novio con Marieta durante su paso por 'Supervivientes'.

Es verdad que durante los últimos días hemos podido ver a Sofía bastante preocupada en el concurso y haciéndose cábalas sobre lo que podría estar pasando fuera ahora que ella está en Honduras y Albalá, que fue novio de Sofía, daba, daba más datos: ''Le preocupaba qué podría pasar mientras ella estaba fuera, si coincidían en plató. Sofía se quedó un poco celosa de esa amistad''.

Tras salir a la luz todo lo ocurrido, 'Socialité' se ha puesto manos a la obra y para conocer más a fondo y de primera mano todo sobre los rumores de crisis entre la pareja y el programa ha hablado con Kiko Jiménez, protagonista principal de la trama.

La reportera del programa cuenta lo que Kiko Jiménez ha dicho: ''Me dice que es completamente absurdo, que no están en crisis, que Alejandro Albalá ha contado esto porque es la manera que tiene para salir en televisión, pero que no hay ninguna crisis''.

''Que él y Sofía no son celosos, ni Sofía ni él, lo quiere dejar muy claro. Y que con Marieta tiene una relación de amistad que Sofía siempre apoyó su team y que por lo tanto desmiente completamente los rumores de crisis y dice que están perfectamente'', explica detalladamente.