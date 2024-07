El programa ‘Fiesta’, de Telecinco, ha recibido este domingo a un invitado muy especial. Se trata de Enrique, un joven que cuenta con una historia de superación única. El chico se quedó ciego a los tres años debido a un cáncer que se desarrolló en una zona trasera de su nariz, y que le hizo perder completamente la visión. Desde entonces, se ha reinventado día a día.

Enrique comentaba un poco su infancia, como la de cualquier niño, hasta que un día le detectaron algo extraño en su cuerpo: “Un mal día, al salir de la guardería, me notan que tengo un ojo más hinchado que el otro. Me hacen pruebas en el hospital y detectan el cáncer. Es entonces cuando empieza todo lo que tiene que ver con mi enfermedad”. Era entonces cuando la presentadora brotaba en lágrimas y comentaba que “me emociona mucho hablar con él. Hemos tenido antes un encuentro, que me he tenido que ir, porque se me estaba corriendo todo el rímel”.

El chico confesaba que la música fue algo que le cambió la vida entonces, pues él acostumbraba a vivir de forma muy distinta: “Fue curioso, porque partía de una vida en la que yo veía. En ese momento, me acuerdo de estar en el hospital y mi familia me grababa cintas y me lo ponía al lado de la camilla del hospital y escuchaba muchísimas canciones. La inocencia que tiene un niño te ayuda a llevar esos momentos, en aquella época, siendo tan niño, se veía todo de una manera diferente. Me acuerdo de escuchar muchas veces la de 'Dos hombres y un destino', me emocionaba muchísimo y a día de hoy no te puedes ni imaginar”.

La presentadora, que seguía emocionada escuchando la historia de su invitado, comentaba que “qué de cosas has hecho desde ese momento. Escribe, compone, es periodista, ha grabado su mini corto, has hecho todo lo que te has propuesto con un gran tesón. Perdóname, pero es que me estás emocionando muchísimo. Más allá de todo lo que estás diciendo, es que tienes una energía, una manera de contarlo que a mi, cuando estoy con personas así, yo que soy muy poco llorona, me pasa esto que empiezo y no puedo parar de emoción y de alegría por haberte conocido”.

Pero la emoción no terminaba aquí, y es que el programa había preparado una gran sorpresa para Enrique. Como él es gran amante de la música, la cantante Lorena Gómez no ha dudado en acudir al plató para sorprenderle, algo que él no podía imaginar: “Por favor, impresionante. No me lo puedo creer, de verdad, increíble”. La ganadora de ‘Operación Triunfo’ no dudaba en abrazarle y comentar que “estaba llorando como Emma, pero es lo que dice, das tanta vida, eres una persona tan mágica, transmites una energía tan bonita”.