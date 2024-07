La crítica de Monegal: La corona no hace al Rey, ¿pero la oreja le hará Presidente?

Avalancha de imágenes en la tele. Vorágine impactante. Psicodelia de colores y emociones. En Londres un joven tenista de Murcia, Carlos Alcaraz, es coronado como Rey de Wimbledon entronizado por la Princesa de Gales, Kate Middleton, dama que en el futuro quizá sea reina consorte de Inglaterra.

En Berlín, y ahora ya en Madrid, un equipo de fútbol glorioso apodado ‘La roja’ es vitoreado como nuevo Rey del Fútbol de Europa. En Butler, una pequeña localidad de Pensilvania, la oreja derecha de un candidato a la presidencia, Donald Trump, también se ha teñido de rojo a causa del disparo de un francotirador apostado en una azotea. ¡Ahh! Ha sido un fin de semana trepidante en la tele. El triunfo de la selección española de fútbol ha sido el suceso que en la tele ha tenido mayor esplendor. En TV3 incluso le han dedicado un minutaje generoso, pero haciéndole compartir protagonismo informativo, eso sí, con la final de la Copa América desde Miami, Stadium Hard Rock, competición a la que han dado una intensidad informativa similar a la Eurocopa. ¡Ah! Es una equiparación a tener en cuenta. El disparo rozando la oreja de Trump, por su parte, mantiene en la tele un caldo de especulaciones. Decían hoy en ‘Todo Es Mentira’ (Cuatro) que después de recibir el tiro «La candidatura de Trump se ha disparado». En un juego de palabras con mensaje subyacente. Mientras toda esta vorágine televisiva sucede, en la plataforma HBO Max siguen ofreciéndonos cada domingo un nuevo capítulo de ‘La Casa del Dragón’. Ahora mismo el foco se centra sobre todo en un muchacho llamado Aegon II, al que le han colocado con calzador la corona de Rey. Ni se la merece, ni está capacitado para llevarla con dignidad ni respeto. Es un joven prepotente, cruel con los más débiles, caprichoso, con escasa capacidad neuronal en su cerebro. No voy a hacer ningún ‘spoiler’, no teman. Solo resaltar el momento en que pregunta: «Madre, ¿qué debo hacer?». Y su madre, Alicent, le contesta: «Lo que esperamos que hagas, ¡Nada!». Exactamente. Limítate a comer, a dormir, y no molestes. La corona que te hemos colocado en la cabeza es simplemente un sombrero.

Alcaraz es rey de Wimbledon porque se lo ha ganado a pulso. ‘La roja’ es reina de Europa por su indiscutible mérito. Pero entre los analistas de la tele cunde la zozobra: ¿‘La oreja de Van Trump’ le coronará Presidente?