La entrevista de María José Suárez en la última entrega de 'De Viernes' sigue generando importantes reacciones. Una de las más destacadas ha sido la de Álvaro Muñoz Escassi, su expareja, que se estuvo intercambiando mensajes con Oriana, una chica trans con la que mantuvo una relación íntima en el pasado, según desveló Kike Calleja.

"Oye, María José está mintiendo en algunas cosas", le dijo Oriana a Escassi, según Calleja, recibiendo la siguiente respuesta por parte del jinete: "Déjalo estar. Yo nunca he mentido".

Cabe destacar que la propia Oriana ha defendido a Escassi en los últimos días, llegando a arremeter contra María José Suárez en una conversación que también tuvo con Kike Calleja en 'Vamos a ver': "Me sorprendió la parte de que ella desconocedora cuando no lo es, que ella se quiera lavar las manos y echarle toda la culpa a él es injusto".

"Una persona que sea desconocedora o algo no se siente plena y bien como ella se sentía", continuó la amiga de Escassi, añadiendo que la exMiss España quiere proyectar una imagen de "perfecta": ""Que no venga a echarle toda la culpa a él o a ponerle en una tesitura que no le corresponde porque en todo caso les correspondería a los dos".