Sofía Suescun volvió a estar en el centro de una gran controversia en 'Supervivientes All Stars' durante la gala del jueves, después de que Jorge Javier Vázquez revelara la existencia de unas imágenes "muy comprometedoras" de dos participantes.

En el vídeo se observa a Sofía junto a Bosco en plena noche. Ambos estaban tumbados, conversando de cerca cara a cara. Cuando el cámara se aproximó, Bosco se levantó con una expresión muy seria.

"Se ve como si le hubieran sorprendido, se levanta alterado", comentó Adara Molinero, exconcursante y expareja de Bosco. "Estaban muy cerca", añadió. Por otro lado, Kiko Jiménez tenía una perspectiva distinta: "Parece que estaban hablando de algo privado que no quería que se hiciera público".

La decisión de Kiko Jiménez

Tras terminar el programa con mal humor, el novio de Sofía Suescun escribía estas palabras en una story en su Instagram que relataban el enfado de Kiko con la organización de 'Supervivientes All Stars' al dar a entender que su novia habá tenido algún roce con Bosco Martínez Bordiu. "Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platos de supervivientes, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofia. Ya me he cansado de tener que aguantar en plato que intenten vender tonteos con unos y con otros inesxistentes cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante.", aclaró el colaborador tras la finalización de la gala.