En el amor, casi siempre, lo material o lo tangible es lo que menos sale a relucir en una cita. Es normalmente lo que llamamos lo intangible, (todo lo que no se puede calcular), aquello que más nos gusta de una persona y en el caso de que así sea preguntamos a nuestra si está cómodo, algo habitual en una primera cita, pero quizás alguien pueda pensar lo contrario.

Contraer una deuda tiene una serie de implicaciones sobre el patrimonio de la persona deudora, pero ¿Afectaría también al de su pareja? Eso es lo que debió pensar Luis al sentarse en el restaurante más famoso de la televisión y realizar la pregunta más incómoda y surrealista de la historia de 'First Dates'. En vez de preguntarle por sus sentimientos o por si le había gustado, el soltero fue tan claro que dejó a su cita completamente impactada.

Teresa, una mujer der 59 años, se considera sincera y directa “para lo bueno y para lo malo”. Ha estado casada, pero lleva sola 12 años “sola, no monja”. Ha tenido solo relaciones esporádicas porque no ha encontrado a la persona adecuada. Su cita era Luis, un hombre divorciado cuatro años mayor que ella y altivo que nada más llegar resaltaba su físico: "Tengo un cierto atractivo".

Tras las presentaciones Luis y Teresa han empezado hablar de su vida y Teresa le contó que tiene un hijo que le ha dado un nieto que ahora mismo es el amor de su vida. Por su parte, Luis también tiene dos hijos pero totalmente independizados, algo importantísimo para el soltero.

La pregunta más surrealista de 'First Dates'

"Yo tengo dos hijos, pero hijos independizados. Porque a veces es que, vive conmigo, o, no trabaja, digo hostia, pues ya empezamos a poner problemas". En medio de la cita Luis le soltaba: "Por cierto y fundamental, ¿Tú tienes deudas?". A lo que respondía sorprendida Teresa: "¿Perdón?".

Luis le repetía la pregunta pese al asombro de su cita que explicaba tener una hipoteca. "Tienes hipoteca, ¡Qué complicado me lo pones!", respondía Luis ciertamente enfadado. Tras la cita Teresa explicó qué pensaba: "Eso ha sido muy heavy." Luis hizo hincapié en que no tenía ninguna deuda y quizás se pasó de fanfarrón algo que su cita no aguantó.

La decisión final

Al final de la cita, en la decisión final, Luis aceptó tener una segunda cita con Teresa, aun así, ella no le gustó tras sus comentarios sobre el dinero y sus preguntas y decidió apartarse de él cuanto antes. "No me ha gustado mucho, la verdad. Me has preguntado por el dinero y las deudas". El soltero pensaba que la cita había ido por buen camino y no esperaba su reacción: "Los argumentos que me das, me sorprenden", confesaba finalmente Luis.