La incómoda situación que Carmen Lomana vivió con Bertín Osborne en la comunión de la nieta de 'El Turronero' ha estado presente en algunos de los programas de Atresmedia. La socialité contó esta semana en 'Espejo Público' que el artista no la quiso saludar en la celebración después de las críticas que le realizó en los últimos meses.

"Será un feo hacia mí, pero es un feo hacia todo el mundo porque su soberbia y su arrogancia están por encima de todo", comentó Lomana, añadiendo: "Dije, simplemente, que tendría que tener cuidado. Y si no lo tiene, pues que no ande por ahí dejando mujeres embarazadas. Es tan fácil como hacerse una vasectomía".

"Estaba con una actitud como diciendo 'No sé qué hago aquí. Me voy'. Si es que está amargado. El estar mayor no quiere decir que estés amargado", continuó, añadiendo: "Es él quien me tiene que pedir perdón a mí".

Poco después, este asunto también fue comentado por 'Aruser@s'. De hecho, el propio Alfonso Arús defendió a Bertín Osborne a raíz de las declaraciones de la colaboradora: "La frase de Lomana diciendo que Osborne iba comentando 'No sé qué hago yo aquí'... lo entiendo. Entiendo que no sepa lo que hace, ni él ni ninguno de los invitados (...) ¿Qué hacen en la fiesta de comunión de la nieta del 'Turronero'?".

"En teoría, 'El Turronero' es quien ha mediado para que él reconozca su paternidad", explicó Angie Cárdenas sobre la presencia de Bertín Osborne en este evento. "Que sí, pero la sensación de '¿Qué hago yo aquí?' es aplicable a Bertín, a Los Del Río, a Carlos Herrera, a Pipi Estrada y a María del Monte", contestó Alfonso Arús.