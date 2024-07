¿Demasiado tímido para tener citas? La mayoría de nosotros hemos oído decir a alguien cercano: "Soy tímido cuando tengo citas". La mayoría de la gente considera la timidez como un rasgo positivo, pero puede ser un gran obstáculo a la hora de salir con alguien.

Eso fue lo que le sucedió a David, un hombre de 55 años que fue a 'First Dates' en busca del amor que buscaba. El mallorquín se definió como un apasionado aventurero y fan del cantante estadounidense Bruce Springsteen. David explicó que una de las cosas que le gustaba más era viajar, algo que quizás le supuso un problema en su cita.

Su cita iba a ser Emmanuela, una mujer de procedencia italiana de 51 años que junto a su hermana creo una pizzería en Ibiza, isla en la que llevaba nueve años viviendo. Buscaba a una persona dinámica, que le gustase viajar. Ahora que sus hijos son mayores, quiere tiempo para ella misma.

Al parecer el programa de Carlos Sobera habría encontrado una pareja con bastantes similitudes, pero no fue así. Tras las presentaciones y durante la cena, se empezaban a ver como los nervios de David y su timidez iban apoderándose del mallorquín.

Cuando Emanuela le confiesa su pasión por querer viajar, David le cuenta que él prefiere viajar solo, algo que podría suponer un impedimento para seguir conociéndose y con la que Emmanuela puso cara de sorpresa.

Para intentar congeniar más, el programa les puso a prueba con unas preguntas con las que romper el hielo, el tema sexual. Una de las preguntas que salía en el juego les obligaba a contestar cuál fue la acción más salvaje que habían hecho durante el acto. "La verdad que yo he hecho un poco de todo", contestó Emmanuela. "No me gusta el aburrimiento sobre todo en el sexo, soy muy pasional. Con mi expareja hemos estado en un local de swingers", confirmaba la italiana.

La metida de pata de David

De esta manera, David confesó qué es lo más salvaje que había hecho en su vida: “Con mi ex, probamos con mermelada, nocillas y cosas de estas”, aunque ella no entiende eso como algo salvaje. "Lo veo un poco tranquilo para mi manera de ser, yo no entendí eso por sexo salvaje".

La decisión final

David lo tiene claro: quiere una segunda cita con Emanuela, pero ella no está muy receptiva: “Es una buena persona, pero, como caracteres, no hemos congeniado para una cita. Podemos ser amigos, yo necesito un hombre con más chispa”, explicaba la italiana.