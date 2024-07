El embarazo de Alejandra Rubio continúa siendo un tema destacado en Telecinco, especialmente en el programa 'Así es la vida'. En este espacio, la hija de Terelu Campos hizo su primera aparición después de la entrevista que Carlo Costanzia, su pareja y padre del bebé que espera, concedió en 'De viernes'. La colaboradora de Telecinco ha tenido que enfrentar las críticas generadas por las declaraciones de su novio.

“A mí me parece que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho bastante mejor que yo, porque yo me puse mucho más nerviosa el otro día. Él lo hizo desde otro lugar, que me parece el adecuado y estuvo muy bien”, comenzaba valorando la entrevista de 'De Viernes' de su novio el pasado viernes.

“No vengas tan a la defensiva”, le replicó Antonio Casado tras lanzarle una pregunta. “No es para que te pongas así. Se supone que venías a contarnos algo”.

“Estoy hasta aquí de las faltas de respeto”, insistió ella. “¿Pero qué faltas de respeto?”, intervenía Sandra Barneda, mientras Rubio seguía hablando entre dientes y desoyendo los comentarios de sus contertulios, que le insistían en que no habían venido a atacarla.

“No lo llevo bien, creo que se ve”, reconoció ella.