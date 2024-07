Jorge Javier Vázquez ha vuelto a acaparar la atención tras la publicación de un controvertido vídeo en sus redes sociales, en el que aparece acompañado de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas.

En el clip, el presentador de 'Supervivientes All Stars' parece instruir a Carrasco y Dueñas sobre cómo votar en el reality, lo que muchos interpretaron como una maniobra en contra de la concursante Olga Moreno. Ante el alboroto generado, Vázquez ha respondido a las críticas con sarcasmo y humor.

El vídeo, publicado el pasado domingo, muestra a Carrasco sentada en las piernas de Vázquez junto a Anabel Dueñas, ambas utilizando sus móviles para votar. “Oye, ¿pero qué hacéis?”, pregunta Vázquez, a lo que ellas responden: “¡Votar!”. El presentador les recuerda que las votaciones son para salvar y no para expulsar, lo que hace que Carrasco y Dueñas cambien el sentido de su voto. Aunque el vídeo no menciona explícitamente a Olga Moreno, muchos seguidores de 'Supervivientes' interpretaron que se trataba de una campaña en su contra.

Las palabras de Jorge Javier Vázquez tras la polémica

Te puede interesar: Televisión Adiós a 'TardeAR': Mediaset anuncia el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez que le sustituirá

"Hola buenos días. Estoy consternado. El story que habéis visto con Anabel Dueñas y con Rocío Carrasco, y conmigo, no es lo que parece. Me jaquearon el móvil unos turcos y lo que habéis visto es fruto de la inteligencia artificial. Siento el revuelo que se ha armado, pero el asunto ya está en manos de Noemí Argüelles para que no vuelva a suceder"