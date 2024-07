Marta Peñate, colaboradora de Telecinco y concursante de la presente edición de 'Supervivientes All Stars', es conocida por su carácter intenso, tanto en lo positivo como en lo negativo. Tras casi dos semanas en el reality, la canaria que fue conocida en la pequeña pantalla por su papel en 'La isla de las tentaciones' abrió su corazón y explicó su lado más vulnerable en última gala del reality en la palapa.

Tras las imágenes que se ofrecieron en el debate de la noche del domingo, su novio, Tony Spina explicó el proceso por el que estaba pasando la pareja y lo que les estaba costando.

En las imágenes, Marta Peñate revela todos los detalles sobre su dificultad para tener hijos y actualiza a sus compañeros sobre la complicada situación que ella y Tony Spina están enfrentando. "Primero me dijeron que eran las trompas de Falopio y que si quería ser madre, debía quitármelas. Me sometí a la operación y me las quitaron. Luego, no conseguí quedarme embarazada...", cuenta Marta Peñate. Tras decir esto, se derrumba emocionalmente.

Las palabras de Tony Spina sobre la maternidad de su novia

"Me da pena verla así, la verdad que se está haciendo más largo de lo esperado. Cada vez que creemos que estamos a punto encontramos otra dificultad que hay que superar", señala Tony Spina, pareja y defensor de Marta Peñate.

"(Marta) Ha pasado ya varias veces por quirófano. El primer intento no ha ido bien, pero tenemos más", añade. Tras esto, Tony confesaba lo importante que está siendo para Marta Peñate su aventura en 'Supervivientes All Stars': "Se lo han recomendado, porque se está volviendo como una obsesión. Y tampoco es bueno, tiene que estar más relajada".

"Son muchas parejas los que sufren y mucho para llegar a ese deseo de ser padres. Espero que lo consigáis", decía Sandra Barneda. Tony Spina hablaba además de cómo lo lleva él: "Yo apoyándola siempre. Intento coger el rol del más fuerte y animarla. Muchas veces se cree que esto es su culpa y es lo que más pena me da. No necesitamos un niño para ser felices, yo con ella lo soy ya".