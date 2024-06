Lara Álvarez es el nuevo fichaje de RTVE y se incorporará próximamente como presentadora de la cadena. En lo que llega el momento, la presentadora se ha dejado ver en algunos medios de comunicación como entrevistada, como ha hecho recientemente en 'El show de Bertín', de Canal Sur.

Álvarez aseguró que su principal trabajo, ser la copresentadora de 'Supervivientes', le hizo darse cuenta de que pasaba demasiado tiempo alejada de su familia, pues pasaba largas temporadas en Honduras y eso le terminaba pasando factura con los suyos: "Eran cuatro meses fuera durante ocho años consecutivos, y hubo un momento en el que fui consciente de que la vida pasa para todos. Para mí, no hay experiencia más bonita que el tiempo compartido con mis padres".

En esta misma línea, la presentadora reconoció que "no siempre he hecho lo que he querido en televisión", pero sabe que era necesario curtirse en todos los ámbitos: "He entendido que era parte del camino y que para tener una carrera con experiencia había que pasar por distintos trabajos".

Y como 'Supervivientes' ha sido el gran trabajo de Lara Álvarez, Bertín quiso saber si le recomendaría la experiencia como concursante: "Ni de coña. Si puedes, quédate tranquilito en tu finca con tu jamoncito y tu vinito. A los que somos de comer, 'Supervivientes' no nos viene bien", respondió tajantemente la presentadora.

Por último, Osborne quiso saber cuáles eran los deseos profesionales de su entrevistada: "Quiero hacer lo que hacéis aquí, quiero sembrar un entretenimiento blanco, divertido, en profundidad para conocer a la persona y no solo al personaje. Quiero algo que deje una semilla de ilusión, algo positivo".